2020/07/27 | 21:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: توج يوفنتوس بلقب بطل الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، الأحد، إثر تغلبه على ضيفه سامبدوريا 2-صفر في ختام المرحلة السادسة والثلاثين.ويدين يوفنتوس بفوزه إلى نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وساهم في الثاني عندما سدد كرة قوية ارتدت من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو فعل “كل شيء” بمباراة للتاريخ.. ويوفنتوس يتوج بلقب الدوري الايطالي التاسع توالياً!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو فعل “كل شيء” بمباراة للتاريخ.. ويوفنتوس يتوج بلقب الدوري الايطالي التاسع توالياً!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).