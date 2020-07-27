2020/07/27 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيران تلتهم بساتين قرية ابو كرمة شمال شرق بعقوبة بسبب الحرارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 21:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيران تلتهم بساتين قرية ابو كرمة شمال شرق بعقوبة بسبب الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيران تلتهم بساتين قرية ابو كرمة شمال شرق بعقوبة بسبب الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).