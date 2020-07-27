الاعلام الرقمي: الانسان يقضي ثلاث ساعات يومياً على الهاتف

2020/07/27 | 22:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم الاثنين، بان الشعوب في معظم انحاء العالم يقضون حوالي ثلاث ساعات و عشر دقائق وهم يستخدمون هواتفم الذكية في كل يوم.واوضح المركز في بيان، ان" الوقت الذي يقضيه الانسان متنقلاً بين تطبيقات هاتفه يعادل تقريبا ربع فترة يقظته في اليوم الواحد بحسب باحثين من App Annie ".وبين المركز، ان" هنالك زيادة واضحة في استخدام الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية خصوصا في فترة الحظر الذي تم فرضه في الكثير من دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا".واكد" وجود زيادة بنسبة 50٪ في متوسط الاستخدام اليومي للهواتف النقالة والتي كانت 2.1 ساعة في العام 2015، ويرجع ذلك جزئيا الى زيادة سرعات الانترنت وتحقيق الشركات لاتصالات اكثر موثوقية من السابق".واشار الى المركز الى" تحقيق تطبيق TikTok اعلى نموا للتطبيقات عاما بعد عام، حيث تم تحميله 2 مليار مرة في جميع انحاء العالم، بحسب موقع تحليلات بيانات التطبيق Sensor Tower في أبريل نيسان الماضي"، مبينا ان" البحاثين ارجعوا هذا النمو الهائل لـTikTok لأنه يجمع بين عناصر مختلفة من وسائل التواصل الاجتماعي والترفيه والتعليم بحسب البحث".ولفت المركز الى انه" من بين التطبيقات التي تضم اكثر المستخدمين النشطين شهريا ايضا هي Amazon ، و Apple Music ، و Gmail ، و Google Maps ، و Facebook ، و Facebook Messenger ، و Instagram ، و Netflix ، و Snapchat ، و YouTube".

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