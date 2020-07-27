الامن النيابية: اوامر استخدام القوة النارية ضد المتظاهرين جاءت من جهات عليا

2020/07/27 | 22:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، ان اوامر استخدام القوة ضد المتظاهرين جاءت من جهات عليا، لافتا الى ان حكومة الكاظمي تعدت على المتظاهرين رغم سلميتهم.وقال الزيادي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “رد فعل حكومة الكاظمي تجاه المتظاهرين كان مفاجئاً وقاسيا جدا، حيث تعدت على المتظاهرين رغم سلميتهم”.واضاف […]

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