“الفوران الشعبي” يصل اشده في العراق بسبب تردي الكهرباء..والحكومة ترد : لانمتلك عصا سحرية!

2020/07/27 | 22:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تستمر موجة الفوران الشعبي في العراق ازاء تردي الطاقة الكهربائية وساعات التجهيز، في بغداد والمحافظات، حيث تشهد الشوارع عمليات متواصلة لقطع الطرق بحرق الاطارات تعبيرا عن الغضب الشعبي والاستياء الكبير لهذه المشاكل .كل عقلكم طلابه وتخلص بسهوله عد ذي قار لا متوهمين مانبيع دماء شهدائنا لا كاظمي ولا غيره كلهم […]

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