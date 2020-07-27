“يذكّر بحقبة سوداء”،، سفير واشنطن لدى سول يحلق شاربه المثير للجدل!

2020/07/27 | 22:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اضطر السفير الأميركي في كوريا الجنوبية، هاري هاريس، لحلاقة شاربه المثير للجدل بعد شهور من تحوله إلى محور انتقادات غير مألوفة.وتعد واشنطن وسول حليفتان أمنيتان وتنشر الولايات المتحدة 28 ألفا و500 جندي في كوريا الجنوبية، لكن العلاقات تدهورت بين البلدين في السنوات الأخيرة جرّاء الخلافات بشأن نهجيهما حيال كوريا الشمالية ومسألة […]

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