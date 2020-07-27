يار الله يؤكد استعداد قوات الجيش لدعم الموارد المائية في ازالة التجاوزات

2020/07/27 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير يار الله، اليوم الاثنين، استعداد قوات الجيش لدعم حملة وزارة الموارد المائية في ازالة التجاوزات على الانهر والمحرمات المائية.

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