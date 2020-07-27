المنافذ: ضبط تلاعب بقيمة الرسم الكمركي في ميناء ام قصر الاوسط

2020/07/27 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط تلاعب بقيمة الرسم الكمركي، مما سبب هدراً بالمال العام في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.

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