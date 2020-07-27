تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لقط منزلي في بريطانيا

2020/07/27 | 22:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، تسجيل أول حالة لإصابة حيوان بفيروس كورونا المستجد في البلاد حيث تم رصد المرض لدى قطة منزلية في مدينة ويبريج الإنجليزية.وقالت الحكومة إنه جرى تأكيد إصابة القطة من خلال الفحوصات المعملية يوم 22 يوليو، مضيفة أنه لا يوجد مؤشر إلى أن القطط يمكن أن تنقل الفيروس إلى البشر.[…]

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