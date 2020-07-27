وزير التعليم يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي التعاون في المجال التقني

2020/07/27 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الأثنين، عن المباشرة بعمل اللجنة التحقيقية الخاصة، بالتعيينات التي تمت في مديرية تربية ديالى.

وقالت عضو اللجنة، هوزان الشمري، في بيان (بغداد اليوم)، إن" اللجنة إستضافت اليوم بحضورها وحضو

بغداد اليوم- بابل

اقدم محتجون غاضبون من اهالي محافظة بابل، الإثنين، 27 تموز، 2020، على قطع جسر حيوي وسط المحافظة، احتجاجا على تردي الكهرباء.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن محتجين غاضبين من اهالي محافظة بابل قطعوا مجسر الثورة الحيوي وسط الحلة احتج

بغداد اليوم- متابعة

بدأت أكبر دراسة تجريبية للقاح فيروس كورونا المستجد، بمجموعة أولى من ثلاثين ألف متطوع، للمساعدة في تلقي جرعات اختبار أنتجتها الحكومة الأميركية.

ويعد اللقاح التجريبي واحدا من عدة لقاحات مرشحة لخوض السباق العالمي، بحثا عن مصل ناجع

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