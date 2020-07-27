وزير الصحة والبيئة يطلع على سير الخدمات المقدمة في مستشفى الشهيد الصدر ببغداد

2020/07/27 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اطلع وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، مساء اليوم الاثنين، في زيارة مفاجئة على سير الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الشهيد الصدر في مدينة الصدر وسط العاصمة بغداد.

وقالت الصحة في بيان، ان "وزيرها اطلع على سير الخدمات المقدمة للمرضى واستمع الى ملاحظات المراجعين واشادتهم بتوفر الادوية والمستلزمات الطبية".ووجه الوزير، وفقا للبيان، "بدعم المستشفى بالمبالغ المالية اللازمة للنهوض بواقع الخدمات الطبية"، مشددا على "ضرورة تقديم الافضل للمرضى الراقدين".واشاد بـ "الجهود التي تبذلها ملاكات الجيش الابيض خدمة لابناء شعبنا الحبيب".

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بغداد اليو - متابعة

دعا المتخصص بعلم الوبائيات بدائرة صحة بغداد/الرصافة د.



وسام التميمي المواطنين للالتزام بـ 4 نقاط للخلاص من وباء كورونا في العراق فيما طرح مؤشرات تبين حدوث تراجع بمستويات الفيروس.

وقال التميمي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليو

بغداد اليوم - اربيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين (27 تموز 2020) تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في الاقليم، ببيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "تم تسجيل 185 إصابة جديدة بجائحة كورونا في

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، توضيحيًا بخصوص التوزيع الجغرافي لـ 9 وفيات و 329 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات ا

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