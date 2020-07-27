الامم المتحدة تشجب أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت احتجاجات بغداد

2020/07/27 | 22:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد شجبت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي) أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت خلال احتجاجات بغداد الاخيرة وفيما رحبت بوعد الحكومة العراقية بمحاسبة الجناة فانها ذكرت بحق العراقيين بالاحتجاج السلمي .جاء تعليق الأمم المتحدة ، الاثنين، على أحداث ساحة التحرير الأخيرة، في بيان وزعته البعثة وحصلت "أين نيوز" على نسخة منه .واستنكرت في بيانها ، "أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت خلال احتجاجات بغداد الليلة الماضية، ونرحب بالتزام الحكومة بالتحقيق ومحاسبة الجناة".وأضاف "العراقيون في وضع صعب وهم يواجهون تحديات عديدة، ويجب حماية حقهم في الاحتجاج السلمي دون قيد أو شرط".وعادت القنابل الدخانية، إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، بالتزامن مع انطلاق احتجاجات شعبية، ضد التقصير الحاصل في ملف الطاقة الكهربائية.وأظهر مقطع مرئي بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام القوات الأمنية، الدخانيات، لصد المتظاهرين، فيما تحدثوا عن إصابة أحدهم.وشهدت الساحة تجمع عشرات من المتظاهرين، الذي رددوا شعارات تندد التقصير الحاصل في ملف الخدمات، وخاصة الطاقة الكهربائية، حيث شهدت عدة مناطق نقصاً في ساعات التجهيز، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

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