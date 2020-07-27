حقوق الإنسان في ديالى تكشف عن مافيات تقود المتسولين

2020/07/27 | 22:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، الاحد، عن تقرير موسع عن ظاهرة التسول داخل المحافظة.وقال مدير المكتب صلاح مهدي في ،ان” المكتب اجرى رصد ميداني شامل لكل مدن ديالى حول ظاهرة التسول خرج بنتائج بالغة الاهمية ابرزها زيادة الانتشار للظاهرة خاصة في المدن الكبيرة ومنها بعقوبة وان 60-80% منهم غرباء ليسوا من اهالي ديالى بل من محافظات عدة يجري جلبهم من قبل مافيات محلية هي من تدير عمليى التوزيع والانتشار”.واضاف،ان” الجزء الاكبر من المتسولين هم نساء واطفال بالاضافة الى محاولة بعض المافيات زج النازحين في ملف التسول عبر استغلال براءة الاطفال مؤكدا تحول الى قطاع رابح لمافيات تحول استغلال عاطفة الناس في البعد الانساني لتحقيق غايات واهداف كثيرة داعيا الى ضرورة بلورة حلول دائمية تسهم في انقاذ الاطفال والنساء من الفقر الذي يجعلهم اللعوبة بيد تلك المافيات”.وينتشر في ديالى الكثير من المتسولين في الشوارع والمتنزهات والتقاطعات العامة بعضهم اطفال صغار والبعض الاخر فتيات في ريعان اعمارهن.

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