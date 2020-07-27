تعيين مدرب جديد لفالنسيا الإسباني

2020/07/27 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي فالنسيا الإسباني، الاثنين، تعيين خافي غراسيا مدربا لفريق كرة القدم في النادي للموسمين المقبلين خلفا لألبيرت سيلاديس المقال من منصبه.ولم يكن الإسباني خافي غراسيا البالغ 50 عاما، المدرب السابق لأوساسونا وألميريا وملقة، يشرف على تدريب أي فريق منذ إقالته من منصبه مدربا لواتفورد الإنجليزي في سبتمبر الماضي.وستكون مهمة غراسيا […]

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