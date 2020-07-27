وسائل الفاسدين في بلدان المنطقة متماثلة / المعارضة التركية تتهم اردوغان بتحويل أمواله إلى الولايات المتحدة - رشيد غويلب

2020/07/27 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب توقع زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض (الكماليون) تحويل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قسم من ثروته الى الولايات المتحدة، كأجراء احترازي لمواجهة احتمال فقدانه السلطة.



جاء ذلك في اجتماع لكتلة الحزب البرلمانية في الأسبوع الفائت.



ووفق ما نقلته وسائل إعلام المعارضة، أن اردوغان سيضع خططا لمغادرة البلاد، إذا تغيرت الأغلبية في تركيا.



وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فان خطر فقدان حزب أردوغان لأكثريته أ ......





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