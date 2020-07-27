مصدر: الصواريخ التي استهدفت معسكر التاجي ألحقت أضراراً بطائرة عراقية ومعمل للمدافع

2020/07/27 | 23:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن الاضرار التي نجمت عن الصوايخ التي استهدفت معسكر التاجي.وقال المصدر، إن "الصواريخ التي استهدفت معسكر التاجي ألحقت أضراراً بطائرة عراقية ومعمل للمدافع".وسقطت 3 صواريخ على معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد، مساء اليوم الأثنين.يشار الى ان قوات أميركية تتواجد في المعسكر.

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