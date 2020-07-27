2020/07/27 | 23:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في بغداد براين مكفيترز ورئيس قسم العلاقات العامة، جون كنكانن وبحثوا برامج الابتعاث وتفعيل برنامج فولبرايت والتبادل التعليمي الدولي.وأكد الوزير "أهمية تطوير التعاون في مجال التعليم المهني والتقني والاختصاصات النادرة"، موضحا أن "وزارة التعليم متوجهة الى تعزيز هذه المجالات بما يخدم عملية التعليم في البلاد".وفي هذا السياق قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية، براين مكفيترز إن "التعاون في المجال التعليمي والثقافي" لافتا الى أن "الجانب الامريكي قدم مجموعة من البرامج لتدريب الطلبة العراقيين في جامعات مختلفة بالإضافة إلى عقد تفاهمات بين الجامعات الأمريكية وبعض الجامعات في المدن المحررة من داعش".في غضون ذلك أشار رئيس قسم العلاقات العامة في السفارة الامريكية، جون كنكانن إنه "من المهم تطوير العلاقة بين البلدين في مجال التعليم العالي ودعم متطلبات سوق العمل وتهيئة الطلبة العراقيين في الاختصاصات المطلوبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي التعاون في المجال التقني والاختصاصات النادرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي التعاون في المجال التقني والاختصاصات النادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).