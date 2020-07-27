الاعلام الامني: تعرض معسكر التاجي لقصف بثلاثة صواريخ

2020/07/27 | 23:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن قصف معسكر التاجي شمالي بغداد بثلاثة صواريخ، لافنة الى ان الجانب العراقي للمعسكر تعرض للقصف.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “معسكر التاجي لجيشنا العراقي تعرض قبل قليل الى هجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور” واضافت ان “الصواريخ سقطت على مواقع للقوات العسكرية […]

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