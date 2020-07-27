2020/07/27 | 23:17 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسرائيل تقول حزب الله حاول التسلل عبر الحدود وتحذره من "اللعب بالنار" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 23:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تقول حزب الله حاول التسلل عبر الحدود وتحذره من "اللعب بالنار") نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تقول حزب الله حاول التسلل عبر الحدود وتحذره من "اللعب بالنار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).