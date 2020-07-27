2020/07/27 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العنف الأسري ظاهرة تهدّد المجتمع – نور الماجدي يشهد المجتمع العراقي في الوقت الحاضر تزايد ظاهرة العنف الاسري بشكل كبير ونشاهد العديد من الاشكال و ألانواع للعنف الأسري ,الذي يتسبب بالأذى النفسي والجسدي والجنسي ويعرض الفرد المعنف للتهديد والخوف والأذلال والعزل والحرمان واللوم للشخصي تزايد اليوم بشكل ملحوظ في الوقت الحاضر خصوصا بين العوائل ذوي […]

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