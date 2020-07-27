2020/07/27 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان التشكيلي عضيد طارق: إستفدت من مدارس عدة وأميل نحو الواقعية عبد الجبار الجبوري عضيد طارق يرسم اللوحة بأزميل الوطن،أنيق بلوحته،يحتضن تراث الموصل وتاريخها بكلتا يديه، وهو ابرز الفنانين الشباب الذي تركوا بصمتهم على جبين المشهد التشكيلي العراقي في الموصل، يحب التراث والفنون الشعبية والتاريخ الثر لمدينة نينوى وعواصمها الاشورية،هو إبن فنان رائد في التشكيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنان التشكيلي عضيد طارق: إستفدت من مدارس عدة وأميل نحو الواقعية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنان التشكيلي عضيد طارق: إستفدت من مدارس عدة وأميل نحو الواقعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).