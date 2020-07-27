2020/07/27 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيلوتشي تتألّق بفستان من غابانا { روما – وكالات – خطفت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي الانظار في فعاليات مهرجان تاورمينا السينمائي بدورته الـ66 في ايطاليا التي اقيمت الثلاثاء الماضي ، حيث تم تكريم دار دولتشي أند غابانا، من خلال المصممين ستيفانو غابانا ودومينيكو دولتشي.اختارت بيلوشي وبعد أشهر من الحجر المنزلي، أن ترتدي فستاناً طويلاً من […]

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