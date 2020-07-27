هجوم صاروخي على التاجي يتسبب بأضرار للتجهيزات العراقية

2020/07/27 | 23:20 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قاعدة التاجي العسكرية، التي تضم جنوداً أميركيين والواقعة شمالي بغداد، مساء الاثنين لهجوم صاروخي.وأكد خلية الإعلام الأمني تعرض المعسكر لهجوم بـ3 صواريخ كاتيوشا، مضيفةً أن "الصواريخ سقطت على مواقع

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