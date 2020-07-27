 استهداف معسكر التاجي شمالي بغداد بصواريخ كاتيوشا

2020/07/27 | 23:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر خبرية في العراق مساء يوم الاثنين، بأن صواريخ "كاتيوشا" سقطت على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد والتي تتواجد فيها قوات الاحتلال الأمريكي...

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