2020/07/27 | 23:21 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يزور الوحدة التدريبية الاولى لمنتخب الشباب الذي يستعد لبطولة كأس اسيا في أوزبكستان

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