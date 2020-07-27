اخماد حريق شارع حيفا بعد 5 ساعات من اندلاع النيران

2020/07/27 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مراسل بغداد اليوم، مساء الاثنين، بان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق شارع حيفا بعد...





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