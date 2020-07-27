الإعلام الامني تصدر بيانا بشأن استهداف معسكر التاجي بقصف صاروخي

2020/07/27 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن تعرض معسكر التاجي لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا.وقالت الخلية، في بيان تلقته وكالة (بغداد اليوم)، إن "معسكر التاجي لجيشنا العراقي قد تعرض قبل قليل الى هجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور، وسقطت هذه الصواريخ على مواقع للقوات العسكرية العراقية".واوضحت ان "الصاروخ الاول سقط على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب اضرار كبيرة باحدى طائرات طيران الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والاسلحة مخلفا اضرار مادية فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر" .واضافت ان "القوات الامنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم الى العدالة، لينالوا جزاءهم المستحق".

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مراسل بغداد اليوم، مساء الاثنين، بان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق شارع حيفا بعد 5 ساعات من اندلاع النيران.

وقال مراسلنا، ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الدي اندلع في شارع حيفا وسط بغداد بعد 5 ساعا

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني ، الاثنين 27 تموز 2020، بتعرض معسكر التاجي في بغداد لقصف صاروخي.

واوضح المصدر ان " 3 صواريح كاتيوشا سقطت قبل قليل على معسكر التاجي شمال بغداد" دون ان يورد المزيد من التفاصيل.

ويوم امس، نشبت النيرا

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