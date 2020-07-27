"نفق الحرير".. مشروع عملاق يربط موانئ العراق بقارتين

2020/07/27 | 23:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشفت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة لموانئ العراق، الاثنين، استمرار الأعمال في مشروع نفق الحرير الإستراتيجي الرابط بين موانئ أم قصر وخور الزبير والفاو مرورا بالقناة الجافة التي ستربط قارتي آسيا وأوروبا معا عبر الاراضي العراقية رغم الظروف الصعبة من انتشار جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة.واوضح مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي خلال جولة ميدانية للمشروع "تم الاطلاع على آخر الاعمال المنجزة لشركة دايو الكورية من تشييد (نفق الحرير) في ميناء خور الزبير جنوبي البصرة ولقاء مسؤولي شركة دايو في موقع المشروع للوقوف على آخر مستجدات العمل فيه".وبين، ان "الموانئ تسابق الوقت لغرض الوصول إلى نسب إنجاز متقدمة في مشروع نفق الحرير، وأن زيارة الموقع تندرج ضمن آلية المتابعة الدورية لعمل الكتل الكونكريتية للنفق والتي ستربط ميناء الفاو الكبير مع مينائي أم قصر وميناء خور الزبير".وأكد الفرطوسي "سيتم بناء النفق حسب المدد الزمنية المحددة بطول 2,5 كم بضمنها المقربات والسطح العلوي" مشيرا إلى أن "سطح النفق سيكون بعمق 16 مترا تحت الماء بينما يكون قاع النفق بعمق 31 مترا ويتكون النفق من 10 وحدات صندوقية طول الواحدة 125 مترا وبعرض 35 مترا وبارتفاع 11,5 متر".ولفتت وزارة النقل الى ان "هذا المشروع العملاق من المشاريع المهمة في البلد حيث سيساهم في تنشيط الجانب الاقتصادي العراقي وسيكون رابطا مهما في نقل البضائع والسلع من موانئ أم قصر وخور الزبير والفاو مرورا بالقناة الجافة التي ستربط قارتي آسيا وأوروبا معا عبر الاراضي العراقية".

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