2020/07/27 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجالس العزاء مجالس نفاق – عبدالكريم يحيى الزيباري والشكر لكورونا حَظرَها، ولم يرد بها دينٌ سماوي لا إسلام ولا نصارى ولا يهود، ولا غير سماوي أيضاً يقبل بهذه التقاليد وهذا الإسراف في مجالس نفاق ورياء وإسراف.مجالس لغو وغيبة ونميمة ومؤامرات وصفقات مشبوهة، مجالس المنافقين عساها لا عادت.يحضر فلان الفلاني، بشهادة مزورة وشارب مفتول، […]

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