2020/07/27 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة بغداد توضّح ملابسات التعاقد مع تحسين فريق العاصمة يجري المسحة الطبية وإتفاقات جديدة إستعداداً للموسم الجديد بغداد- الزمان أجرى نادي امانة بغداد الرياضي فحص المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في احدى القاعات الرياضية في مقر وزارة الشباب والرياضة المعدة لهذا الغرض.وخضع جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الأجهزة الفنية […]

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