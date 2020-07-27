2020/07/27 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمانة بغداد توضّح ملابسات التعاقد مع تحسين فريق العاصمة يجري المسحة الطبية وإتفاقات جديدة إستعداداً للموسم الجديد بغداد- الزمان أجرى نادي امانة بغداد الرياضي فحص المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في احدى القاعات الرياضية في مقر وزارة الشباب والرياضة المعدة لهذا الغرض.
وخضع جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الأجهزة الفنية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أمانة بغداد توضّح ملابسات التعاقد مع تحسين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وخضع جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الأجهزة الفنية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أمانة بغداد توضّح ملابسات التعاقد مع تحسين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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