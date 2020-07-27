2020/07/27 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر سيتي يدك نورويتش بخماسية في البريميرليغ { لندن- وكالات- اكتسح مانشستر سيتي ضيفه نورويتش سيتي بخماسية دون رد ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.تناوب على إحراز الأهداف جابرييل جيسوس وكيفن دي بروين “ثنائية” ورحيم سترلينج ورياض محرز في الدقائق 11 و45+1 و79 و83 و90.رفع السيتي رصيده إلى 81 نقطة […]

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