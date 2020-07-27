العمل تؤكد المضي بالمشروع الطارئ لتقديم الخدمات للمحافظات المتضررة

2020/07/27 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، المضي بالمشروع الطارئ لتقديم الخدمات للمحافظات المتضررة.

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