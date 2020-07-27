وزيرة الهجرة: نعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين

2020/07/27 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الاثنين، ان الوزارة تعمل على تأمين احتياجات النازحين.

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