2020/07/27 | 23:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صندوق النقد يقرض جنوب أفريقيا 4.3 مليار دولار للمساعدة في محاربة ’الجائحة’ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 23:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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