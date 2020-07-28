ولي العهد يؤكد للكاظمي حرص السعودية على أمن العراق واستقراره

2020/07/27 | 23:51 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الاثنين اتصالاً هاتفياً من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.واطمأن رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال

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