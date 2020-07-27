2020/07/27 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجارات لم تعرف طبيعتها ضمن محيط قاعدة سبايكر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجارات لم تعرف طبيعتها ضمن محيط قاعدة سبايكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).