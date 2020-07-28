2020/07/28 | 00:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يعلق على إصابة مستشاره للأمن القومي بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 00:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلق على إصابة مستشاره للأمن القومي بكورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلق على إصابة مستشاره للأمن القومي بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).