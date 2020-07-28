فنان له موقف ورؤية -احمدراتب - اشرف عتريس

2020/07/28 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس هو نجم بدون زعامة انه الفنان احمد راتب الله يرحمه كان قديرا ولديه كاريزما وحضور ربانى لايستهان به فى اى دوروهو الذى ترك الهندسة ليلتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية حبا فى الفن لم يضف إليه امام بل هو من شارك فى نجاح اى عمل مشترك معه فى المسرح والسينما بدليل حينما انفرد راتب وحده فى افلام ظهر بقوة ( العيسوى ، السحت ، القصبجى ، اخر الرجال المحترمين مع نور الشريف ، وجميع الاعم ......





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