مصطفى الكاظمي .....ومصطفى جواد - غدير رشيد

2020/07/28 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غدير_رشيد مصطفى الكاظمي ....ومصطفى جوادإستمعت مساء اليوم الإثنين المصادف 27 تموز إلى خطاب السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي لمرتين، وفي المرتين تذكرت المرحوم مصطفى جواد عالم اللغة العربية المشهور والذي كنا نحبه ونحن أطفال، الإثنان يشتركان بالإسم الأول ويختلفان في الثاني لذلك سأسمي الأول بالكاظمي والثاني بجواد.في خطابه اليوم، أثبت الكاظمي إن كل ما كان يقوله لنا المرحوم جواد عن قواعد ا ......





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