2020/07/28 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي أربعة أشهر من أزمة الصحّة العالميّة لكوفيد -19 و الأزمة الاقتصادية ...أفكار حول الوحشيّة التامة و اللاعقلانيّة الفاحشة للرأسماليّة – الإمبرياليّةريموند لوتا ، جريدة " الثورة " عدد 657 ، 20 جويلية 2020https://revcom.us/a/657/four-months-into-global-covid-economic-crisis- ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربعة أشهر من أزمة الصحّة العالميّة لكوفيد -19 و الأزمة الاقتصادية ... أفكار حول الوحشيّة التامة و اللاعقلانيّة الفاحشة للرأسماليّة – الإمبرياليّة - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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