2020/07/28 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسا الجمهورية وحكومة كردستان يباركان للحكمة وتغيير ذكرى تأسيسهما الرياض: إستقرار العراق ضروري للمنطقة ومستعدون لاي دعم بغداد – عبد اللطيف الموسوي اربيل – الزمان بحث رئيس مجلسي النواب محمد الحلبوسي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين وتوسيع افاق التعاون في المجالات كافة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس […]

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