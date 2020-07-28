2020/07/28 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيسا الجمهورية وحكومة كردستان يباركان للحكمة وتغيير ذكرى تأسيسهما الرياض: إستقرار العراق ضروري للمنطقة ومستعدون لاي دعم بغداد – عبد اللطيف الموسوي اربيل – الزمان بحث رئيس مجلسي النواب محمد الحلبوسي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين وتوسيع افاق التعاون في المجالات كافة.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرياض: إستقرار العراق ضروري للمنطقة ومستعدون لاي دعم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرياض: إستقرار العراق ضروري للمنطقة ومستعدون لاي دعم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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