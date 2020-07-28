2020/07/28 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديات كبرى تقف أمام إجراء الإقتراع المبكّر وسط دعوات لحصر السلاح وفرض القانون خبير يحدّد ثلاث ملفات جوهرية للإنتخابات والحكومة ترهن الموعد بالتشريع بغداد – قصي منذر رأى الخبير دريد توفيق انه لا قيمة لتحديد موعد لاجراء الانتخابات المبكرة من دون حسم ثلاث ملفات جوهرية .وقال توفيق في بيان اطلعت عليه (الزمان) امس انه (عربة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يحدّد ثلاث ملفات جوهرية للإنتخابات والحكومة ترهن الموعد بالتشريع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يحدّد ثلاث ملفات جوهرية للإنتخابات والحكومة ترهن الموعد بالتشريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).