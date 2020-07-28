2020/07/28 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحتواء أكثر من 50 نزاعاً عشائرياً العزاوي: الإنتشار الأمني في معابر ديالى حسم 100 بالمئة ديالى ـــ سلام الشمري اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ، بان الانتشار الامني في معابر محافظة ديالى مع ايران حسم بنسبة 100 بالمئة وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عضو مجلس محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي لـ ( الزمان ) […]

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