الخلية: إخماد حريق نشب بعد انفجارين داخل قاعدة عسكرية في صلاح الدين

2020/07/28 | 00:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، ان فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً نشب في قاعدة سبايكر بصلاح الدين.وقالت الخلية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع إثر انفجارين في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية (سبايكر) في صلاح الدين".واضافت الخلية ان "الانفجارين وقعا قبل ساعة من الآن دون وقوع أي خسائر بشرية".

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