اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية في بغداد

2020/07/28 | 00:22 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل متظاهر وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح خلال اشتباكات بين قوات الأمن وعشرات المتظاهرين في ساحة الطيران وسط بغداد مساء الاثنين.واندلعت الاشتباكات بعد أن توجّه المتظاهرون من ميدان التحرير إلى ساحة

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