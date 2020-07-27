2020/07/28 | 00:22 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزّت انفجارات مساء الاثنين قاعدة سبايكر التي تضم قوات أميركية وعراقية في صلاح الدين.وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن "فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع إثر انفجارين في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. هجوم صاروخي على التاجي وانفجارات في "سبايكر") نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. هجوم صاروخي على التاجي وانفجارات في "سبايكر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).