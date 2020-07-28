انفجاران في قاعدة سبايكر وبيان رسمي يسردُ ما حدث

2020/07/28 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، اخماد حريق اندلع نتيجة انفجارين في قاعدة ماجد ا...





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