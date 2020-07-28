عالم الأوبئة غونداروف: الإجراءات المتخدة ضد الكورونا لا لزوم لها - مشعل يسار

2020/07/28 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار =========بمناسبة ما يسمى الموجة الثانية من وباء الفيروس التاجي تحدث الطبيب السوفيتي والروسي، الدكتور في الطب والفلسفة والخبير في علم الأوبئة وفي الطب الوقائي إيغور غونداروف، في مقابلة مع رئيسة تحرير جريدة "برافدا.رو" الإلكترونية إينّا نوفيكوفا عن عواقب التدابير المتخذة ضد انتشار الكورونا فقال إنها كانت لا لزوم لها وغير ذات فائدة.ودحض غونداروف فكرة اعتبار أن أي التهاب رئوي هو نتيجة للعدوى ب ......





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