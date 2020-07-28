2020/07/28 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة تشجب أعمال العنف وتدعو إلى محاسبة الجناة الكاظمي يوجّه بفتح تحقيق فوري ودقيق بأحداث ساحة التحرير بغداد – قصي منذر وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري ودقيق بألاحداث التي شهدتها ساحة التحرير التي اسفرت عن استشهاد متظاهرين واصابة اخرين بجروح بعد اشتبكات وقعت بين القوات الامنية والمحتجين.وقال المتحدث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجّه بفتح تحقيق فوري ودقيق بأحداث ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجّه بفتح تحقيق فوري ودقيق بأحداث ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).