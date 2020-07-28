2020/07/28 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأطراف الكردية تتفّق على تخطي الأزمات البارزاني : دعم برنامج الحكومة كفيل بإنهاء قلق المواطن اربيل – فريد حسن شدد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني على اهمية دعم الاطراف المشاركة في التشكيلة الوزارية بالاقليم للبرنامج الحكومي من اجل انهاء حالة القلق التي يعيشها المواطن من التوترات الداخلية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان ( […]

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